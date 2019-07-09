"Такая классная": Екатерина Волкова показала подросшую дочку

Малышка любит животных

37-летняя актриса Екатерина Волкова показала фото семилетней дочки, которая выгуливала на загородном участке домашних животных.

На днях звезда сериала "Воронины" выложила в Instagram снимок Елизаветы, на котором девочка выгуливает своих питомцев. По словам Волковой, дочка вывела на улицу собак, кроликов и кота Бадди. "Бадди об этом не знал, но в хитроумном плане Лизы - соединить их всех вместе", - написала актриса.

Пост собрал более 28 тысяч отметок "Нравится". Многих подписчиков умилила девочка и ее питомцы.

- Какие милые

- Лиза такая классная

- Думаете брекеты Лизочке ставить?

- Девочка красавица, но с прикусом проблемы, нужно к ортодонту срочно

- Катя, вы с мужем такие симпатичные, а дочка совсем на вас не похожа

- Елизавета, очень красивая девочка, очень похожа на папу

Напомним, что с 2010 года Екатерина Волкова состоит в браке с танцором Андреем Карповым. В 2011 году у пары родилась дочка. Ранее Волкова говорила, что отцовские чувства не сразу пробудились в ее муже, но она отнеслась к этому с пониманием. "В жизни любой семьи случаются испытания, но все они преодолеваются, пока в доме царит небезразличие, любовь и преданность", - написала недавно артистка в соцсети.