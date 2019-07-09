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Джоли пристыдили за прогулку по Парижу без белья

15:53
  • вторник
  • 09 июля 2019

Папарацци поймали актрису в перерывах между съемками

В Сети обсуждают новый образ актрисы Анджелины Джоли. На фотографиях из Парижа она щеголяет по улицам города в белом платье плиссе без белья. Папарацци поймали ее в таком виде в компании актрисы Жаклин Биссет.

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Судя по комментариям, народ остался недоволен образом актрисы. Джоли распекли за демонстрацию сосков на публике. Под публикацией Daily Mail люди пишут:

- Купи бюстгальтер, когда выходишь на улицу.

- Насколько же она нарцисс. Она так сильно хочет быть на пьедестале. Строит из себя Мать Терезу, когда как в реальности Джоли - мстительный, завистливый манипулятор.

- Плохо одетая женщина без бюстгальтера, ничего более.

 

В настоящий момент Джоли находится во французской столице на съемках нового фильма "Те, кто желают мне смерти".

Ранее стало известно, что Джоли затаила обиду на Брэда Питта после его возвращения к Дженнифер Энистон. Звезда "Малефисенты" намерена отомстить мужу, пишут СМИ.

Видео передачи ТВЦ "Обложка. Громкие разводы"

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