Джоли пристыдили за прогулку по Парижу без белья

Папарацци поймали актрису в перерывах между съемками

В Сети обсуждают новый образ актрисы Анджелины Джоли. На фотографиях из Парижа она щеголяет по улицам города в белом платье плиссе без белья. Папарацци поймали ее в таком виде в компании актрисы Жаклин Биссет.

Судя по комментариям, народ остался недоволен образом актрисы. Джоли распекли за демонстрацию сосков на публике. Под публикацией Daily Mail люди пишут:

- Купи бюстгальтер, когда выходишь на улицу. - Насколько же она нарцисс. Она так сильно хочет быть на пьедестале. Строит из себя Мать Терезу, когда как в реальности Джоли - мстительный, завистливый манипулятор. - Плохо одетая женщина без бюстгальтера, ничего более.

В настоящий момент Джоли находится во французской столице на съемках нового фильма "Те, кто желают мне смерти".

Ранее стало известно, что Джоли затаила обиду на Брэда Питта после его возвращения к Дженнифер Энистон. Звезда "Малефисенты" намерена отомстить мужу, пишут СМИ.

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