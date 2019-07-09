Путин принял решение по санкциям в отношении Грузии

Он отметил, что уважает народ этой страны

Президент России Владимир Путин заявил, что уважает грузинский народ, а потому, не хотел бы введения санкций в отношении Тбилиси. По его словам, антироссийские настроения в Грузии раздуваются людьми, которые не знают истории.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - сказал он в Екатеринбурге.

По его словам, все скандальные высказывания, звучащие в его адрес из Грузии, являются производным от политики. Она основана на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии. Также ее целью является подрыв отношений с Россией, передает "Интерфакс".

При этом он подчеркнул, что в Грузии есть люди, которые "протестуют против этого". В связи с этим, а также ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией он бы не хотел делать шагов, наподобие введения санкций.

Ранее во вторник Госдума единогласно приняла обращение к правительству о введении специальных экономических мер в отношении Грузии. Заявление теперь рассмотрит кабмин и после обсуждения с экспертами передаст предложения президенту страны.

В основном речь идёт о запрете импорта вина и минеральной воды. Также могут быть заморожены денежные переводы из России. В нижней палате парламента отметили, что вместе с доходами от притока наших туристов это составляет около 10% грузинского ВВП.

О возможных ограничениях в Москве заговорили после начала антироссийских митингов в Тбилиси, а также продолжающихся выпадов отдельных радикальных сил. Они ведут к деградации российско-грузинских отношений.

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