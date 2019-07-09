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Началась подготовка к отставке Елизаветы II

16:06
  • вторник
  • 09 июля 2019

Престол займет ее сын

Эксперт по вопросам престолонаследия Фил Дампье рассказал, что через два года королева Елизавета II может уступить престол своему сыну - 70-летнему принцу Чарльзу. 

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"Говорят, что когда ей исполнится 95 лет, она может отойти от дел и принять акт о регентстве, - заявил Дампье порталу Yahoo. - Она все еще будет считаться королевой, но принц Чарльз фактически возьмет на себя большинство обязанностей".  

Как объяснил эксперт, акт о регентстве представляет собой серию законов, регулирующих процесс передачи власти от монарха, который не может исполнять свой долг в силу разных обстоятельств. Последний раз подобное случилось в начале XIX века, когда Георг IV стал регентом заболевшего короля Георга III. В этом статусе наследник правил страной в течение девяти лет до дня смерти отца. 

Фил Дампье отметил, что принц Уэльский уже начал постепенно замещать свою 93-летнюю мать, выступая в парламенте или на конференции Содружества наций. По словам Дампье, сотрудники королевской канцелярии уже начали подготовку к отставке Елизаветы II, которая правила 66 лет. 

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