"Много чести": Путин махнул рукой на журналиста-матерщинника

Телеведущий просто "что-то ляпнул, изображая из себя нечто"

Президент России Владимир Путин решил, что возбуждение уголовного дела в отношении журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" об оскорблении власти нецелесообразно. Так он отреагировал на скандальный эфир, во время которого телеведущий Георгий Габуния выступил с бранной речью в адрес российского лидера.

Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше.

Президент подчеркнул, что скандальные высказывания, которые звучат в его адрес в Грузии, являются производными от политики, основанной, в частности, на желании подорвать отношения с Россией, сообщает "Интерфакс".

Все остальное это производные - и ругань, и брань. К этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на какие-то внешние проявления каких-то подонков.

Путин добавил, что ведущий грузинского канала "вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто". При этом президент считает, что кое-чего журналист добился.

О нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего, ну отстранили его, он поехал на отдых, придет - продолжит работу.

Ранее Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца за нецензурную брань в адрес Владимира Путина. На слова ведущего отреагировали многие, в том числе, глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он назвал журналиста "мразью и подонком".

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