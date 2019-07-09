Алибасов назвал имя единственного наследника

Ситуация вокруг лишения Алибасова-младшего наследства прояснилась

Продюсер Бари Алибасов поставил точку в вопросе о том, кому достанется его наследство. Он опубликовал свое заявление в Instagram, попросив журналистов учитывать его мнение при написании текстов на подобные темы.

"Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моем завещании", - говорится в посте.

Алибасов сообщил, что между ним и его сыном возникают конфликты, но "по большей части" он гордится Алибасовым-младшим. Продюсер также предупредил своих фанатов, что "по интернету гуляют фальшивки".

"Клоуны", "Аферисты", "Старый пердун", "Несчастный человек", - именно так отреагировал на сообщение Алибасова народ. Некоторые подписчики продюсера предположили, что этот пост написал Алибасов-младший.

На прошлой неделе Алибасов назвал своего сына и пиар-директора Вадима Горжанкина "больными людьми". По словам продюсера, его сын и пиарщик хотели получить деньги за то, что будут "нести чушь собачью" на телевидении. Также шоумен опроверг информацию о том, что позвонил сыну в день, когда по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Он подчеркнул, что у него с Алибасовым-младшим никогда не было близких отношений.

Ранее в СМИ часто поднимался вопрос о наследстве Алибасова после того, как 4 июля он отравился чистящим средством "Крот". Он в течение пяти дней находился в искусственной коме.

После скорой выписки из больницы народ засомневался, что история с отравлением Алибасова произошла на самом деле. Продюсера обвинили в том, что он придумал её для раскрутки новой концертной программы группы "На-На".

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