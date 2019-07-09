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МУФ-2019 стал самым представительным по числу участников

16:24
  • вторник
  • 09 июля 2019

Деловую программу посетили более 8,5 тысячи человек

Московский урбанистический форум в 2019 году стал самым представительным в истории проведения этого мероприятия. Как сообщили ТВЦ.RU в столичной мэрии, деловую программу МУФ посетили более 8,5 тысячи человек.

Главной площадкой форума, проходившего с 4 по 7 июля, вновь стал концертный зал "Зарядье". Основная тема форума – "Качество жизни. Проекты, меняющие города". Участники обсуждали проекты и инициативы, которые могут улучшить жизнь горожан. Работу МУФ освещали 840 журналистов из 238 российских и зарубежных средств массовой информации. К работе МУФ были привлечены около 400 волонтеров.

Представительским был и состав делегаций. Форум посетили мэры Белграда, Анкары, Куала-Лумпура, Палермо и Большого Парижа, а также исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам Маймуна Мохд Шариф.

На площадках МУФ выступили почти 300 спикеров, в том числе 111 иностранных экспертов. Они говорили о современных тенденциях развития мегаполисов.

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