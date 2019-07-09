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Московские колледжи выпустили в этом году 17 тысяч специалистов

16:35
  • вторник
  • 09 июля 2019

Выпускники выполняли задания по 82 компетенциям

Московские колледжи в этом году выпустили 17 тысяч молодых специалистов, сообщили в столичном департаменте образования.

Чтобы подтвердить звание специалиста и готовность работать по профессии, выпускники сдавали демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills. Они должны были показать свое профессиональное мастерство и навыки, полученные за годы учебы. Оценивала выполнение заданий экспертная комиссия, в состав которой входят представители работодателей – высокотехнологичных предприятий города

Выпускники выполняли задания по 82 компетенциям: мобильной робототехнике, корпоративной защите, мехатронике и целому ряду других. По итогам испытаний студентам выдали Skills-паспорт.

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