Названа средняя зарплата в самой опасной профессии в России

Она составляет 127 тысяч рублей

Почти половина профессиональных патологий в 2018 году зарегистрирована у работников по добыче полезных ископаемых. Таким образом, эта профессия является самой опасной для здоровья, отметили в Роспотребнадзоре.

В прошлом году у таких работников был отмечен наибольший удельный вес впервые зарегистрированной профессиональной патологии - 47,59 %. В то же время, на долю профессиональных заболеваний среди работников обрабатывающих производств приходится 27,32% от всех зарегистрированных случаев.

У работников предприятий транспортировки и хранения уровень профессиональной заболеваемости составил 10,56%. У тех, кто работает в предприятиях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства цифра равна 3,97%. Среди тех, кто работает в сфере строительства, уровень равен 5,04 %.

На долю профессиональной патологии работников предприятий и организаций остальных видов экономической деятельности приходится 5,52 %, сообщает ТАСС.

Наиболее распространенной причиной профессиональных патологий оказалось влияние физических факторов производственных процессов на организм человека. Речь идет о шуме, вибрации, ультразвуке, инфразвуке, тепловых, ионизирующих, неионизирующих и иных излучениях. Доля этого влияния в общей структуре составила 49,85% в 2018 году.

Среди мужчин чаще всего от травм страдают проходчики, водители, горнорабочие, машинисты экскаватора и горных машин. У женщин же самые травмоопасные профессии у крановщиц, медсестер, маляров и доярок.

При этом люди, занимающиеся самой опасной работой – добычей полезных ископаемых, - знают, ради чего рискуют, пишет KP.RU ("Комсомольская правда"). Дело в том, что именно добыча ископаемых является самой высокооплачиваемой отраслью в стране. Так, средняя зарплата там составляет 127 тысяч рублей.

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