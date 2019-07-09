Порошенко выставил себя шутом на встрече с избирателями (видео)

Украинцы высмеяли выступление политика в Прикарпатье

Бывшего президента Украины Петра Порошенко высмеяли после его выступления перед избирателями, в ходе которого он агитировал собравшихся в Прикарпатье нестандартным способом, в том числе пытался раззадорить публику.

В Сети появилось видео с предвыборной встречи. На нем глава партии "Европейская солидарность" обращается к украинцам с лозунгами, а затем пытается заставить их повторить за ним. "Давайте проверим! Еще раз! Армия! ЕС! Нет-нет! Еще раз! Армия! ЕС! Вера! ЕС! Язык!" – скандирует Порошенко со сцены, размахивая руками.

Судя по комментариям в Twitter, народ не оценил усилия Порошенко. "Тамаду заказывали?", - шутят одни. "Тем временем с приближением выборов маразм крепчает", - пишут другие.

Ранее опозоренный Порошенко сбежал от напавших на него украинцев в Хмельницком, куда он приехал для проведения агитационных мероприятий.

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