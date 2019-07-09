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Москва на 2 месте в мире по темпам ввода улично-дорожной сети

17:01
  • вторник
  • 09 июля 2019

Столица уступает только Пекину

Москва находится на втором месте в мире по темпам ввода в эксплуатацию улично-дорожной сети. Как следует из исследования консалтинговой компании PriceWaterhouseCoopers, по этому показателю столица уступает Пекину.

Москва демонстрирует значительный темп прироста протяженности дорог. При этом в отличие от Пекина и большинства других городов сравнения, Москва стабильно наращивала темпы ввода дорог в течение последних пяти лет, отмечают в PwC.

За последние восемь лет в Москве было построены 8201 километр дорог и 254 мостов, эстакад и тоннелей. Благодаря развитию дорожной инфраструктуры столице практически полностью избавиться от "бутылочных горлышек".

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