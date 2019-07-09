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Акулу Юрского периода с шестью жабрами впервые засняли на видео

17:57
  • вторник
  • 09 июля 2019

Ученые вживили чип неуловимой рыбе

Самую древнюю в мире акулу удалось впервые заснять ученым на видео. Речь идет о шестижаберной глубоководной акуле.

Она попалась дайверам во время поездки на Багамы. Именно там им удалось найти эту редкую рыбу, которая, как правило, обитает под толщей воды глубиной 2,5 тысячи метров. Свет туда уже не проникает. Но иногда с наступлением ночи эти акулы поднимаются к поверхности воды.

Как сообщается в Twitter миссии по исследованию океана Ocean X, ученым удалось вживить чип неуловимой рыбе. В этот же момент акулу удалось заснять на видео. Информация с датчиков должна прийти биологам спустя примерно два месяца. Как отметил в своем Twitter директор программы по изучению акул, длина попавшегося хищника составляет примерно пять метров.

Шестижаберная глубоководная акула не менялась практически со времен Юрского периода. Этот вид считается древнее всех своих сородичей.

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Акула с шестью жабрами
Акула с шестью жабрами
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