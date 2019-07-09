ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Помогите девочке": студентка упала в обморок на встрече с Путиным

18:09
  • вторник
  • 09 июля 2019

Девушку на руках вынес участник встречи

Владимир Путин во вторник встретился со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Во время общения одной из девушек стало плохо - она потеряла сознание и опустилась на пол.

Путин прервал ответ на предыдущий вопрос и попросил оказать студентке помощь. Видео публикует ТВЦ.RU.

"Помогите, пожалуйста, девочке. Тихонечко возьмите. Тихонечко! И доктора поищите," - попросил президент. После этих слов один из участников встречи подхватил девушку на руки и вынес ее в коридор. Вслед за ними вышла вице-премьер Татьяна Голикова, ранее занимавшая пост министра здравоохранения.

"Надеюсь, ничего серьезного", - отметил Путин и продолжил отвечать на вопросы, сообщает URA.RU.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Охрана выносит упавшую в обморок студентку на встрече с Владимиром Путиным
Охрана выносит упавшую в обморок студентку на встрече с Владимиром Путиным
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.