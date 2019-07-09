"Помогите девочке": студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Девушку на руках вынес участник встречи

Владимир Путин во вторник встретился со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Во время общения одной из девушек стало плохо - она потеряла сознание и опустилась на пол.

Путин прервал ответ на предыдущий вопрос и попросил оказать студентке помощь. Видео публикует ТВЦ.RU.

"Помогите, пожалуйста, девочке. Тихонечко возьмите. Тихонечко! И доктора поищите," - попросил президент. После этих слов один из участников встречи подхватил девушку на руки и вынес ее в коридор. Вслед за ними вышла вице-премьер Татьяна Голикова, ранее занимавшая пост министра здравоохранения.

"Надеюсь, ничего серьезного", - отметил Путин и продолжил отвечать на вопросы, сообщает URA.RU.

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