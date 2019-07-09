Шутка Путина над академиком попала на видео

Президент был в хорошем настроении на встрече со студентами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин пошутил над академиком Валерием Чарушиным во время общения со студентами в Екатеринбурге. Во вторник глава государства провел встречу с учащимися Уральского федерального университета.

"А вы на каком курсе учитесь?" - поинтересовался Путин у одного из присутствовавших, когда тот попытался обратиться к нему с речью. Этим человеком оказался академик, глава уральского отделения РАН Валерий Чарушин. ТВЦ.RU публикует видео со встречи Путина со студентами.

Как пишет URA.RU, после шутки президента Чарушин рассказал главе государства о достижениях университета.

Ранее девушке стало плохо во время встречи с Путиным. После просьбы президента оказать ей помощь один из участников встречи подхватил студентку на руки и вынес ее в коридор.

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