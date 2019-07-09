Вернитесь уже в Америку: ненависть британцев к шикующей Меган Маркл зашкаливает

Очередной скандал с участием супруги принца Гарри

В Великобритании возмущены очередным чудачеством герцогини Сассекской. Дело в том, что на знаменитом теннисном турнире Уимблдон посетителям запретили фотографировать пришедшую туда Меган Маркл по ее собственному требованию. Якобы она явилась туда как частное лицо. Этот инцидент вызвал бурю негодования в Соединенном Королевстве, где многие итак относятся к супруге принца Гарри крайне критически.

На произошедшее пожаловалась консультант по связям с общественностью Салли Джонс, которая посетила турнир. По ходу матча с участием легендарной теннисистки Серены Уильямс она снимала только происходящее на теннисном корте. В какой-то момент к ней подошел один из охранников. Он сообщил ей о запрете фотографировать герцогиню.

В итоге медиа-консультант назвала такое требование Маркл очередным проявлением "глупого чудачества герцогини в попытке все контролировать", сообщает Teleprogramma.pro. При этом она отметила, что сотрудник охраны сам чувствовал себя неловко из-за такой просьбы. Джонс также отметила, что даже при попытке сфотографировать августейшую особу, ей удалось бы снять только "мутный кадр с ее правым ухом".

О своей беде Джонс сообщила в колонке в The Daily Telegraph. По ее словам, требования о все большей конфиденциальности команды Маркл "отталкивают даже таких преданных монархистов", как сам колумнистка.

Кроме того, Джонс подчеркнула, что принц Гарри с супругой требуют повышенной конфиденциальности, когда им это удобно. А ведь в это время в их резиденции Фрогмор-хаус идет "очень дорогой ремонт на деньги налогоплательщиков", приводит ее слова "Коммерсант". Кроме того, такое поведение противоречит практике, которая принята в королевской семье. По ее словам, большая ее часть, появляясь на публике даже в частном качестве, не оскорбляется тем, что на нее смотрят и фотографируют люди.

Ситуацию прокомментировал и известный британский журналист Пирс Морган. По его словам, герцог и герцогиня Сассекские не частные лица, а такое поведение лицемерно.

Если хотите быть частным лицом, возвращайтесь в Америку и живите частной жизнью.

В комментариях к статье на сайте The Daily Telegraph мнения разделились. Некоторые посчитали, что члены королевской семьи действительно имеют право на частную жизнь. Другие отметили, что поведение Маркл явно говорит о том, что эта "женщина чрезвычайно эгоцентрична".

- Меган - полная лицемерка. С одной стороны, им с Гарри вдруг захотелось побыть наедине. Но с другой стороны, Меган всегда хотела быть центром внимания и всегда знала, где находится фокус камеры - Надо было спросить у офицера охраны, кто она такая, чтобы находиться в Королевской ложе. Затем сказать ему, что вы тоже были там в частном порядке и не любите, когда от вас чего-то требуют без уважительной причины

Между тем во дворце прокомментировали просьбу Маркл. Там отметили, что это обычная практика, так как публику просят воздержаться от съемки в случае, если члены королевской семьи появляются в свете как частные лица.

Ранее Меган Маркл неоднократно обвиняли в непомерных тратах. В частности, критиковалась ее любовь к дорогой одежде. Так, на одну из фотосессий герцогиня надела платье, чья стоимость ориентировочно составляет 52 тысячи фунтов (65,6 тысячи долларов).

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