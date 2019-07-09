"Помпезный и недешевый!" Зеленский вместо парада раздаст деньги военным

Украинский лидер не скрывал радости по поводу своего решения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного для последних лет военного парада на День независимости страны. Таким образом, от возобновленных предыдущим украинским лидером Петром Порошенко торжеств вновь решено отказаться, передает ТВЦ.RU.

Как вы знаете, 24 августа, на День независимости Украины, у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый.

По словам Зеленского, вместо проведения парада, будут розданы премии украинским военным. На своей странице в Facebook он выступил с видеообращением, в котором отметил, что на эти цели будет выделено 300 миллионов гривен. Их получат солдаты срочной службы, курсанты, сержанты и офицеры. Также они будут переведены тем, кто выполняет задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.

При этом украинский лидер подчеркнул, что чествовать украинских военных они все равно будут. Однако формат будет другим.

Проведение парада на День независимости Украины стало традиционным мероприятием при Петре Порошенко. Он возродил эту традицию в 2014 году. До этого от торжеств 24 августа отказался четвертый президент страны Виктор Янукович. С 2010 по 2013 годы на Украине отмечался только День победы.

Первый парад в честь Дня независимости был проведен на Крещатике в 1994 году. Следующий прошел только спустя четыре года.

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Видео: как прошел последний военный парад в честь Дня независимости Украины