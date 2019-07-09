ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Помпезный и недешевый!" Зеленский вместо парада раздаст деньги военным

18:40
  • вторник
  • 09 июля 2019

Украинский лидер не скрывал радости по поводу своего решения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного для последних лет военного парада на День независимости страны. Таким образом, от возобновленных предыдущим украинским лидером Петром Порошенко торжеств вновь решено отказаться, передает ТВЦ.RU.
Зеленский сделал важное заявление о судьбе Донбасса

Как вы знаете, 24 августа, на День независимости Украины, у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно не дешевый.

По словам Зеленского, вместо проведения парада, будут розданы премии украинским военным. На своей странице в Facebook он выступил с видеообращением, в котором отметил, что на эти цели будет выделено 300 миллионов гривен. Их получат солдаты срочной службы, курсанты, сержанты и офицеры. Также они будут переведены тем, кто выполняет задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.

При этом украинский лидер подчеркнул, что чествовать украинских военных они все равно будут. Однако формат будет другим.

Проведение парада на День независимости Украины стало традиционным мероприятием при Петре Порошенко. Он возродил эту традицию в 2014 году. До этого от торжеств 24 августа отказался четвертый президент страны Виктор Янукович. С 2010 по 2013 годы на Украине отмечался только День победы.

Первый парад в честь Дня независимости был проведен на Крещатике в 1994 году. Следующий прошел только спустя четыре года.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: как прошел последний военный парад в честь Дня независимости Украины

 

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.