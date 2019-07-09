В Госдуме сравнили Грузию с кидающейся бананами макакой

Владимир Путин не хочет вводить санкции, но депутаты отступать не намерены

Министерство иностранных дел Грузии приветствовало заявление Владимира Путина об отказе вводить санкции против этой страны. В свою очередь, российские парламентарии сообщили, что, несмотря на позицию президента, мнение Госдумы по этому вопросу остается неизменным.

Обращение к правительству с просьбой изучить возможность введения против Грузии специальных экономических мер, Госдума принимает единогласно, в этот же день направляя его в кабмин. Жесткий ответ на хамские высказывания в адрес России и ее властей должен быть непременно дан, считают депутаты, оставаясь при своём мнении, несмотря на мнение президента.

"Позиция Государственной думы неизменна. Нам необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением власти Грузии и тех сил, которые развивают русофобию. Выступают против нашей страны и в связи с этим мы предложили конкретные меры", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ответить Москве, разумеется, есть чем. Россия, к примеру, основной покупатель грузинских вин. 84 процента импортируется именно в нашу страну. Сюда же грузины продают и половину произведенной у себя минеральной воды. Возможный запрет на ввоз в Россию даже этой продукции уже крайне негативно отразится на грузинской экономике.

"Вы знаете, вот когда в зоопарке, допустим, макака кидает в посетителя через клетку шкурку от банана, она ведь не становится ни на секунду человеком. А вот когда человек в ответ кидает шкурку от банана в макаку, он на короткий миг этот становится обезьяной. Поэтому нам необходимо максимально сдержанно, четко и жестко дать понять этой всей публике, что с Россией такой дворовый стиль поведения не пройдет", - заявил зампред Госдумы Петр Толстой.

Чтобы это стало понятнее, депутаты также предложили заморозить денежные переводы из России в Грузию. По объёму финансовых транзакций туда наша страна занимает первое место. Как и по количеству туристов, которые приезжают в эту страну. Все это в итоге приносит до десяти процентов ВВП. То есть каждый пятый доллар в бюджет Грузия получает благодаря России, которую там называют агрессором и оккупантом.

"Мы не хотим наказывать грузинский народ и не хотим наказывать простых людей, которые в подавляющем своем большинстве очень позитивно и дружно относятся к нашей стране. Поэтому здесь нужно всё взвесить, но мы и обращаемся к правительству, чтобы и правительство взвесило все за и против по поводу введения таких санкций", - говорит руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Впрочем, на грузинские власти уже повлиял даже сам факт обсуждения возможных экономических мер, которые может ввести Россия. Президент этой страны выступила с обращением, в котором попросила Москву игнорировать провокации.

"Призываю руководство России избегать эскалации конфликта. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию "радикальных" сил, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям", - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Вы сами-то задумайтесь, а какая у нас должна быть другая позиция? Мы слышим, что президент Грузии говорит, что Россия - страна агрессор. Пускай извинится за свои слова. Пускай извинится перед народом России, который многое делает, чтобы Грузия формировала свой бюджет", - говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Но извинений пока нет. А обстановка в Грузии по-прежнему не располагает к тому, чтобы ехать туда в отпуск. Накануне у здания парламента вновь митинговали, требуя отставки главы МВД. Не обошлось и без столкновений с полицией, и без антироссийских лозунгов, ставших для Грузии уже вполне привычными.

Александр Панюшкин, Филипп Швырёв, "ТВ Центр".