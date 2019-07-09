Путин назвал иллюзией спасение от изменений климата

На новые технологии не стоит надеяться

Владимир Путин посетил в Екатеринбурге выставку "Иннопром", где президенту показали инновационные российские разработки. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Среди них — мобильная операционная система "Аврора", установленная на планшет отечественного производства, макет "умного дома" SmartFlat и рабочее место оператора для удаленного управления техникой, в частности 120-тонным самосвалом БелАЗ.

Владимир Путин также выступил перед участниками второго Глобального саммита по производству и индустриализации. Президент отметил, что представители власти, бизнеса, науки, некоммерческих организаций практически со всей планеты собрались в одном из крупнейших городов России для того, чтобы найти ответы на вызовы новой технологической эпохи. По мнению Владимира Путина, сделать это можно лишь совместными усилиями.

"Сегодня очевидно, что всё более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов, индустрий, принципы производства и бизнес-модели. Однако надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки во многом оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается. И всё острее даёт о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами. Кстати говоря, в России мы это чувствуем наиболее остро. У нас температура в России растет в два с половиной раза быстрее, чем в целом на планете. Убеждён, чтобы обеспечить чистый воздух, воду, продукты питания, а значит, новое качество и продолжительность жизни для миллиардов людей на нашей планете, нужно предложить принципиально новые технологии и технические устройства менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные. Но мы добьёмся успеха только в том случае, если наладим широкое международное сотрудничество, взаимодействие государств, бизнеса. Объединим усилия учёных, представляющих самые разные научные школы и направления", - заявил Владимир Путин.

