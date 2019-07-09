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Зеленский встал на ржавые рельсы Порошенко

20:10
  • вторник
  • 09 июля 2019

Рейтинг нового президента Украины стремительно проседает

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Об этом объявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Украинские националисты угрожают сотрудникам телекомпании. Но по отношению к радикалам официальный Киев не принимает никаких мер.

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Очередной митинг радикалы устраивают у стен Национального совета по вопросам теле- и радиовещания. Они требуют закрытия украинского телеканала NewsOne - того самого, где журналисты попытались организовать телемост с Россией.

- Мы требуем максимального наказания - лишения лицензии тех телеканалов, которые несут русский мир на Украину.

Нацсовет Украины по ТВ проводит свое внеплановое заседание. Представители государственного регулятора признают, украинских законов телеканал не нарушил, закрыть его не могут, но устроить многочисленные проверки уже обещано. Верховную Раду просят наделить Нацсовет правом по своему усмотрению накладывать санкции на СМИ, если их работу посчитают нежелательной. Журналистам уголовными преследованиями грозит Генпрокуратура, а радикалы начали отлавливать сотрудников неугодных редакций на улицах. Сообщается о нескольких таких случаях.

"Наблюдается опять давление на журналистику. Как написал кто-то в Facebook, Зеленский встал на ржавые рельсы Порошенко, в отношении к тем каналам, которые, как он подозревает, и к нему будут неугодными", - сказал публицист Дмитрий Скворцов.

Владимир Зеленский телемост с Россией не поддержал, назвав его политической технологией. Но тогда и срыв эфира можно назвать ровно также. Через две недели на Украине пройдут досрочные парламентские выборы. Впервые после Майдана партия, лидеры которой открыто заявляют о необходимости диалога с Россией, уверенно держится на второй строчке и наращивает рейтинг. Многие и за "Слугу народа" голосовали в надежде на изменение политики Порошенко - как результат, теперь рейтинг Зеленского немного проседает. Президента призывают сделать выводы.

"Этот человек, получил поддержку 73% голосов, фактически за него голосовало 86-88% юго-востока, это люди, которые не хотят на себе испытывать дискриминацию русского языка, которые не хотят в НАТО и которые поверили господину Зеленскому. Как они теперь будут относиться к нему, после его такой реакции на телемост с Россией", - заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Видео: Зеленский вместо парада раздаст деньги военным

Люди ждут от Зеленского скорейшего установления мира в Донбассе. Президент накануне предложил новый формат переговоров с участием лидеров России, Украины, США, Великобритании, Германии и Франции. Глава российского МИД Сергей Лавров эту инициативу прокомментировал, напомнив украинским коллегам о необходимости в первую очередь следовать минским договоренностям.

"Этот формат, и нормандский, и минский был одобрен Советом Безопасности ООН. Это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения наверно имеют право на существование. Подчеркну самое главное - упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Впрочем, пока и результативность этого формата вызывает вопросы. Если Украина действительно начнет выполнять минские договоренности, радикалы снова выйдут на улицы и файеры уже будут гореть перед администрацией президента.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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