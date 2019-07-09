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"Болезнь моя никуда не делась": Хлебникова сделала признание

19:16
  • вторник
  • 09 июля 2019

Певица, которую ранее обвинили в алкоголизме, дала откровенное интервью

Марина Хлебникова рассказала о жизни после смерти мужа. По ее словам, певице помогают слова мамы, которая объясняла, что жизнь непредсказуема и может случиться всякое.

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"Но если ты здесь и сейчас можешь кому-то помочь словом или делом – бери и помогай не раздумывая. Горе – это не слом, а стимул идти дальше", - сказала Хлебникова в интервью, добавив, что живет родными, друзьями и работой.

Звезда 90-х заверила, что у нее насыщенная жизнь. Также она сообщила, что планирует выпустить новую музыку и дописать триллер. "Звонки, встречи, съемки, концерты... Жизнь моя кипит. Выпущу книгу своих стихов", - пообещала Хлебникова.

Как пишут Дни.ру, в интервью певица прокомментировала и свое состояние. "Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно как", – призналась 53-летняя артистка.

Ранее Шура обвинил Хлебникову в алкоголизме. "Алкашка, я думаю", - заявил он в одном из своих последних интервью. Певец признался, что его ужаснула фотография певицы, где она выглядит сильно похудевшей и постаревшей. Шура призвал собрать деньги на лечение артистки. Хлебникова в ответ заявила, что удивлена подобным заявлением. Она назвала слухи об алкоголизме "бредятиной".

Несмотря на это, в окружении певицы не перестали говорить о плохом самочувствии певицы. Так, телеведущая Дана Борисова рассказала ТВЦ.RU, что Хлебникова "подсела" на сильные транквилизаторы

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