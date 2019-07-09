В России ответили на заявления о радиации на затонувшей подлодке

Заявления о серьезном загрязнении Норвежского моря назвали выдумками

Норвежские журналисты 9 июля объявили о страшном открытии. По их словам, советская субмарина "Комсомолец", затонувшая в 1989 году, якобы является источником мощнейшего радиационного загрязнения.

Однако вице-адмирал, командовавший атомными подлодками, и пожелавший остаться неизвестным, раскритиковал эти заявления. По его словам, подлодка не может представлять опасность для окружающей среды.

Я в эти сплетни не верю. Это выдумки людей, которые даже не представляют, что происходит и как это работает. Это невозможно.

По его словам, реактор заглушен, и все загерметизировано, пишет URA.RU. Он добавил, что "Комсомолец" будет лежать на дне Норвежского моря еще долго. Однако все стержни атомного реактора упакованы, а их защита рассчитана на огромное давление, которое в десятки раз превышает давление на затонувшую подлодку.

Ранее зарубежные репортеры сообщили, что излучение у подлодки превышает допустимую норму в 100 тысяч раз. При этом отмечалось, что уровень радиации возле атомной подлодки не представляет угрозы для человека. Более того, рыбу из этих северных районов можно есть.

Советская подводная лодка "Комсомолец" была рекордсменом по глубине погружения среди субмарин. Она составляла 1027 метров. 30 лет назад она затонула в Норвежском море. Причиной той трагедии оказался пожар в двух отсеках. Среди 69 находившихся на борту членов экипажа погибли 42 человека.