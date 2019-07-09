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Исхудавшую Орбакайте кормят из шприца

21:15
  • вторник
  • 09 июля 2019

Новое видео с певицей ошеломило народ

Певица Кристина Орбакайте показала своим подписчикам в Instagram, как отдыхает в США. На новой фотографии и видео артистка принимает "прививку красоты" в одном из кафе Лос-Анджелеса.

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"Сейчас в тренде кафе здорового питания и все хотят чем-то выделиться, вот, например такими "прививками". Это сочетание разных полезных ингредиентов! #зож" – подписала Орбакайте фото, на котором она держит в руках огромный шприц.

На видео она говорит: "Пришло время принять прививку красоты", - и проглатывает зеленое содержимое шприца.

На снимке Орбакайте выглядит отлично. Похоже, ей пошло на пользу увлечение здоровым образом жизни. На последних фото в Instagram певица также выглядит помолодевшей и стройной. В первую очередь, это заметили подписчики артистки. "Красавица женщина", "Очень шикарные ноги", "Бльше 25 лет не дать", "Богиня", - пишет народ под фото Орбакайте.

Видео: красавица-дочка Орбакайте умилила беззубой улыбкой

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