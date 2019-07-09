Саакашвили избил украинскую старушку (видео)

Он отказался верить, что сломал ей руку

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ворвался в здание суда, в котором 9 июля зачитывался приговор по делу о незаконной покупке завода "Краян" мэром города Геннадием Трухановым. Перед этим он устроил пикет возле здания одесского суда.

При попытке попасть внутрь, политик встретил упорное сопротивление со стороны охраны. В итоге его вместе со сторонниками просто вытолкнули на улицу. Однако бывший президент Грузии все равно запомнился местным стражам порядка. В ходе драки перед ним встала пожилая женщина. В итоге он не нашел ничего лучше, кроме как просто ударить свою оппонентку. Несчастная рухнула на пол и сломала руку.

В интернете появилось видео того, как ей перебинтовывают пострадавшую конечность. Как сообщает "Украина.ру", потерпевшая была госпитализирована в городскую клиническую больницу №1.

Между тем сам Саакашвили прокомментировал инцидент в Facebook. По его словам, женщина выбежала из суда вслед за ним. При этом она выкрикивала "протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым", чтобы он и его команда убирались из Одессы. Вместе с тем политик подчеркнул, что женщина после стычки очень агрессивно размахивала обеими руками, которые "никак не выглядели сломанными".

Саакашвили в бытность главой Одесской области постоянно вступал в конфронтацию с Трухановым. Он неоднократно обвинял мэра Одессы в коррупции.

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