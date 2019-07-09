Путин рассказал о грузинских снайперах на Майдане

Также он рассказал о неминуемом сближении России и Украины

В итальянской Таормине показали новый фильм американского режиссера Оливера Стоуна про президента России Владимира Путина. В интервью киноделу российский лидер раскрыл факты участия грузинских снайперов на Евромайдане в 2014 году.

По его словам, люди, которые тогда руководили Украиной, не использовали армию. Путин добавил, что тогдашний президент страны Виктор Янукович не хотел давать никакого повода для силовых действий со стороны оппозиции, так как "у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения", а также против людей, взявших в руки оружие.

- Я полностью исключаю, что это он мог сделать. А вот те, кто искали повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли.

При этом Путин подчеркнул, что сближение России и Украины неизбежно. Он отметил, что имеет ввиду строительство дружеских и даже "союзнических отношений", сообщает РИА Новости. Президент России добавил, что русские и украинцы фактически представляют одну нацию. У них общая история и религиозная принадлежность.

Однако "со временем идентичность этой части России как-то определилась", отметил российский лидер. По его словам, люди имеют на это право. Он добавил, что если часть людей, проживающих на Украине, считает что они должны подчеркивать свою идентичность, то в России никто против этого ничего не имеет.

- Я тоже. Но просто имея в виду, что у нас много общего, мы можем использовать это как конкурентное преимущество.

В итоге глава государства выразил надежду на то, что здравый смысл восторжествует, и две страны перейдут к сближению. Правда нынешние власти Украины этого пока не хотят.

Антиправительственные протесты прокатились по Украине в конце 2013-го - начале 2014 годов. Самая крупная акция проводилась в Киеве на майдане Незалежности. По ходу протестов было применено огнестрельное оружие и коктейли "Молотова". В результате вооруженного противостояния силовиков с митингующими погибли по разным данным от 94 до 106 человек. Еще сотни людей получили ранения.

В феврале 2018 года два снайпера из Грузии рассказали, как стреляли по людям на Майдане. Также они назвали фамилии тех, кто стоял за этой провокацией. Это Сергей Пашинский, Андрей Парубий и Михаил Саакашвили.

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Видео: грузинские снайперы назвали имена причастных к убийствам на Майдане