По ночам другим надо заниматься: Путин дал совет студентам

Президент пошутил о необходимости заниматься "сферой демографии"

О проблемах постиндустриального общества и вызовах новой технологической эпохи говорили в Екатеринбурге на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации. Перед его участниками выступил Владимир Путин, рассказав о подходах России к решению стоящих перед человечеством задач. Президент также встретился со студентами и аспирантами Уральского федерального университета и посетил выставку "Иннопром", где ознакомился с новейшими отечественными разработками.

Эволюция заводского производства. Вместо конвейера - матрица. Беспилотные платформы свободно перемещаются между ячейками по предприятию и создают продукт конкретно под каждого клиента.

"У вас производство становится гибким. Тот есть вы заказали автомобиль пикап, под вас такая платформа делает уникальный путь по предприятию и на выходе вы получаете пикап", - рассказал директор по маркетингу компании-производителя матричных систем Антон Романов.

Международную промышленную выставку "Иннопром" называют главной индустриальной и экспертной площадкой России. Сотни стендов с новейшими и прорывными технологиями. Площадку посетил Владимир Путин.

С помощью системы оператор прямо управляет 120-тонным "Белазом", находящимся в карьере в двух тысячах километрах отсюда.

- Идея состоит в том, что оператор может управлять одновременно семью подобными машинами, поскольку это роботизированные "Белазы" и, соответственно, они могут работать без человека. Они находятся в разных местах и действуют автономно ровно до того момента, пока не наступает сложная ситуация. Оператор нужен только для того, чтобы подруливать в сложных ситуациях.

В карьере вообще нет людей, а значит нет вреда для здоровья из-за пыли и газа. Искусственный интеллект может работать 24 на 7 и даже научился проявлять творчество.

Искусственный интеллект дополнит работу конструктора. Нейросеть получила задачу оптимизировать вес и повысить прочность. Словно скульптор, искусственный интеллект отрезает все ненужное. Такая конструкция в три раза меньше, но в прочности не уступает.

Под одной крышей с юбилейной выставкой "Иннопром" проходит II Глобальный саммит по производству и индустриализации. Почти три тысячи делегатов из 40 стран. Владимир Путин, выступая с приветственным словом, обратил внимание на то, что новые технологии накладывают на человечество новую ответственность.

"Надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки во многом оказались иллюзией. Деградация природы и климата продолжается. И всё острее даёт о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами. Кстати говоря, в России мы это чувствуем наиболее остро. У нас температура, я недавно говорил об этом, температура в России растет в два с половиной раза быстрее, чем в целом на планете", - заявил Владимир Путин.

Снижать квоты на выбросы вредных веществ в атмосферу недостаточно. Нужен комплексный подход и развитие природоподобных технологий, которые позволят восстановить баланс био- и техносферы.

"Чтобы обеспечить чистый воздух, воду, продукты питания, а значит новое качество и продолжительность жизни для миллиардов людей на нашей планете, нужно предложить принципиально новые технологии и технические устройства менее ресурсозатратные, но гораздо более экологичные. В этом ряду и так называемые природоподобные технологии, которые воспроизводят естественные процессы и системы, работающие по законам природы. Пример природоподобных технологий – это, как ни странно на первый взгляд прозвучит, термоядерная энергетика, которая фактически является подобием производства тепла и света в недрах нашей звезды, в недрах Солнца", - сообщил Путин.

В России есть технологический и интеллектуальный потенциал в этой сфере. Президент посетил Уральский федеральный университет - он является ядром исследовательского кластера. Научные институты, лаборатории, высокотехнологичные предприятия. Здесь решают проблемы всех областей промышленности. Особое значение придают поддержке молодых ученых.

Видео: студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Не менее серьезными вопросами занимаются аспиранты университета. Делают успехи в фармацевтике, но есть сложности с проведением клинических исследований препаратов. Владимир Путин пообещал помочь. А вот с трудоустройством после учебы здесь все в порядке.

"Провести ночь карьеры, как считаете? Чтобы могли студенты пообщаться с работодателями", - спросил студент у Путина.

"То, что вы сказали, конечно, это здорово.. Хотя по ночам там другие задачи должны стоять, в сфере демографии. Но если это создает базу для развития и профессионального роста, то, конечно, но надо посмотреть и я прошу администрацию обратить на это внимание, а мы, со своей стороны, конечно, поддержим это", - ответил президент.

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Екатеринбург встретился с многодетной семьей Сыропятовых, которым в конце мая вручил орден "Родительская слава" и обещал навестить, когда окажется на Урале. До недавнего времени они жили в Красноуфимске, но сейчас переехали в Верхнюю Пышму, город-спутник столицы региона.

"Как устроились-то здесь, на новом месте?" – поинтересовался глава государства.

"Хорошо, хотела бы сказать огромное спасибо вам за то, что вообще буквально в течение месяца нам помогли с переездом", - ответила многодетная мать.

Перед отъездом в аэропорт Владимир Путин поприветствовал горожан и поблагодарил за гостеприимство.

Виктор Прокушев, Сергей Давидяк, Роман Борискин, "ТВ Центр", Екатеринбург.

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