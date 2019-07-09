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Аграрии получат не менее 55 тысяч единиц техники к 2025 году

22:29
  • вторник
  • 09 июля 2019

Глава "Росагролизинга" доложил Дмитрию Медведеву о последних результатах работы компании

Не менее 55 тысяч единиц современной и качественной отечественной техники к 2025 году компания "Росагролизинг" сможет поставить российским сельхозтоваропроизводителям. Об этом на встрече доложил премьеру глава госкомпании Павел Косов.

Он отметил, что на данный момент компания работает с  более чем 100 заводами сельхозмашиностроения и отдает в лизинг технику 12 тысячам клиентов. Глава компании отметил, что 70% покупателей - представители малого и среднего бизнеса. В этом году Росагролизинг планирует увеличить поставки ещё на 20%, сообщает "ТВ Центр".

"Эти задачи полностью отвечают чаяниям аграрных производителей. Они действительно сейчас, как и в прошлые годы, активно обновляют парк сельхозтехники. Причём это обновление будет продолжаться ещё на протяжении целого ряда лет. Степень изношенности техники в различных хозяйствах разная, но есть ещё, чем заниматься. Мы это неоднократно обсуждали и с самими аграриями, и с руководством Минсельхоза. Это ещё несколько лет как минимум", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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