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Порошенко назвал Зеленского недальновидным

22:11
  • вторник
  • 09 июля 2019

Он не считает военный парад дорогим удовольствием

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на решение его преемника Владимира Зеленского отказаться от проведения военного парада в Киеве 24 августа. По его словам, это крайне неправильный шаг.
Зеленский встал на ржавые рельсы Порошенко

Политик считает, что парад очень важен для всех. По его словам, на параде военные отчитываются украинцам. К тому же жители могут отдать дань уважения армии страны.

- Армия пользуется наибольшим доверием народа, я думаю, что лишать людей этого было бы не очень дальновидно.

Говоря о заявлении Зеленского о дороговизне военного парада, Порошенко рассказал, что специально отменил "все дорогие удовольствия", передает РИА Новости.

Ранее Зеленский объявил об отмене традиционного для последних лет военного парада на День независимости страны. Он назвал проводимые 24 августа на День независимости Украины военные парады "помпезным и точно недешевым" мероприятием. При этом он подчеркнул, что чествовать украинских военных на Украине все равно будут. Однако формат будет другим.

Традицию проведения военных парадов в День независимости возродил Порошенко в 2014 году. До этого от торжеств 24 августа отказался четвертый президент страны Виктор Янукович.

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Видеозаявление Зеленского об отмене военного парада

 

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