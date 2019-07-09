Главного тренера сборной России по хоккею выгнали после позора на ЧМ

Его заменит Алексей Кудашов

У сборной России по хоккею будет новый главный тренер. Им станет Алексей Кудашов. На этом посту он сменит Илью Воробьева.

Аналогичная рокировка произойдет на посту наставника петербургского СКА, который также возглавлял Воробьев. Как передает "Чемпионат.com", официально о назначении Кудашова будет объявлено в ближайшее время.

Ранее 47-летний Кудашов работал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с мытищинским "Атлантом", а также ярославским "Локомотивом". С апреля 2018 года он совмещал работу в штабе сборной России и штабе СКА.

Воробьев будет отправлен в отставку после провала на чемпионате мира-2019. Эксперты называли сборную России главным фаворитом турнира, который проходил в Словакии. Настолько звездный был состав. Вопрос вызывала только личность главного тренера. Не все верили, что этот специалист сможет сделать из команды звезд команду-звезду.

В итоге россияне мощно выступили на групповой стадии и смогли одержать семь побед в семи матчах. Но уже в четвертьфинале команда Ильи Воробьева с трудом обыграла сборную США со счетом 4:3. А в полуфинале россияне и вовсе уступили команде Финляндии со счетом 0:1. Сами финны затем обыграли в финале Канаду со счетом 3:1 и стали чемпионами мира.

Сборная России в игре за третье место не смогла обыграть Чехию в основное время, а также в овертайме – 2:2. Только в серии буллитов сборная России оказалась лучше и выиграла бронзовые медали. Тем не менее, болельщики в соцсетях все равно называют третье место провалом и позором для такой звездной команды.