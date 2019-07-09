Украина в опасности: Порошенко набросился на Зеленского за разговоры на русском

По его словам, глава государства должен общаться только на украинском языке

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой" набросился с критикой на нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Ему не нравится тяга главы государства к русскому языку.

- Пока на Украине президент, премьер, будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы России. Язык - это фактор национальной безопасности.

Порошенко утверждает, что любой гражданин Украины имеет право разговаривать на любом языке. По его словам, закон о госязыке не касается русского, польского, или венгерского. Он нужен для защиты украинского языка. В связи с этим Порошенко считает, что президент, премьер, правительство и любое местное руководство должно общаться на украинском языке, передает РИА Новости.

5 июля во время рабочей поездки в Донбасс Владимир Зеленский перешел с украинского языка на русский. Запись с брифинга президента Украины в Краматорске. Свое выступление он начал с замечания о том, что в последние годы ходит много разговоров о притеснении русского языка в Донбассе. "Чтобы не было манипуляций по этому поводу", речь он продолжил на русском языке. Зал встретил слова Владимира Зеленского аплодисментами.

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о государственном языке. Он предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

До этого, в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики. Он предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов Украины.

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