Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях во время Майдана

Об этом российский лидер рассказал в интервью Оливеру Стоуну

США не выполнили часть договоренностей, которые были достигнуты с Россией в 2014 году, в разгар событий на Мадане в Киеве. Тогда состоялся телефонный разговор президента нашей страны Владимира Путина и тогдашнего главы Белого дома Барака Обамы.

Российский лидер отметил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что сейчас Обама уже не является президентом, и он не будет подробно рассказывать детали того разговора.

- Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

Новое интервью Путина вышло в новом фильме "В борьбе за Украину", передает ТАСС. Оно вошло в представленную 6 июля на кинофестивале в итальянском Таормине ленту.

В сентябре 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что конфликт на Украине сформировала еще администрация Барака Обамы. А нынешняя власть при Дональде Трампе поддерживает его в "разогретом состоянии".

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