ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях во время Майдана

01:25
  • среда
  • 10 июля 2019

Об этом российский лидер рассказал в интервью Оливеру Стоуну

США не выполнили часть договоренностей, которые были достигнуты с Россией в 2014 году, в разгар событий на Мадане в Киеве. Тогда состоялся телефонный разговор президента нашей страны Владимира Путина и тогдашнего главы Белого дома Барака Обамы.
Путин рассказал о грузинских снайперах на Майдане

Российский лидер отметил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что сейчас Обама уже не является президентом, и он не будет подробно рассказывать детали того разговора.

- Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.

Новое интервью Путина вышло в новом фильме "В борьбе за Украину", передает ТАСС. Оно вошло в представленную 6 июля на кинофестивале в итальянском Таормине ленту.

В сентябре 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что конфликт на Украине сформировала еще администрация Барака Обамы. А нынешняя власть при Дональде Трампе поддерживает его в "разогретом состоянии".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Барак Обама
Барак Обама
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.