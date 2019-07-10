Комитет защиты журналистов осудил ситуацию с RT и Sputnik в Британии

Там раскритиковали отказ в аккредитации

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" осудила решение Лондона отказать в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ телеканалу RT и агентству Sputnik. Письмо с просьбой пересмотреть вердикт направлен главе МИД Великобритании, сообщает "ТВ Центр".

Форум открывается в среду в британской столице. Однако российские СМИ не смогут освещать его работу. В качестве причины отказа в аккредитации один из организаторов конференции - внешнеполитическое ведомство Британии - назвало активную роль RT и Sputnik в якобы распространении дезинформации. По традиции, конкретные примеры приведены не были.

Ситуацию уже прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что Москва требует от Лондона в течение суток предоставить конкретные факты. В противном случае озвученные обвинения будут расцениваться как клевета, очерняющая деловую репутацию российских СМИ, и яркий пример распространения "фейковых новостей".