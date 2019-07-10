В Сирии заработала ферма по выращиванию радужной речной форели

Объемы производства постепенно выходят на довоенные показатели

В пригороде Дамаска возобновила работу единственная в Сирии ферма по выращиванию радужной речной форели. В годы войны она была разрушена террористами, и предприятие пришлось возводить с нуля, сообщает "ТВ Центр".

Первых мальков завезли около года назад. Сейчас на ферме уже около 15 тысяч особей. Рыбы в Сирии много, но она в основном морская. Поэтому специально для разведения речной форели создали искусственный ручей, вода в который поступает из горных источников.

Пока на ферме трудятся всего несколько человек, но количество заказов растёт.