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"Век закончился не в пользу британцев": что ждет отношения Вашингтона и Лондона

08:52
  • среда
  • 10 июля 2019

Отношения Вашингтона и Лондона обсудили в программе "События. 25-й час"

Можно ли верить в подлинность документов, опубликованных таблоидом Daily Mail? Как скандал с королевским послом отразится на многолетнем союзе Соединенных Штатов с Великобританией? И в каком ключе будет развиваться диалог двух стран с приходом нового премьер-министра в Британии?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Мы всегда помним, что Америка и Британия – просто братья навек, самые единые партнеры. Мне кажется, что когда говорят "друзья навек" – век закончился. И век закончился не в пользу британцев", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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