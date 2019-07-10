"Атака камикадзе": немцы усомнились в победе советских войск под Прохоровкой

Россиянам предложили снести памятник культуры

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил о необходимости снести звонницу на Прохоровском поле в Белгородской области, которую возвели в память о солдатах, погибших в танковом бою под Прохоровкой в июле 1943 года.

Сотрудник газеты Die Welt написал со ссылкой на историков Карла-Хайнца Фризера и Бена Уитли, что под Прохоровкой не было крупного сражения. По его словам, там схлестнулись 186 немецких танков и 672 боевые машины СССР. В итоге Красная Армия потеряла 235 танков, а нацисты - всего пять.

Свен Феликс Келлерхофф также написал, что под Прохоровкой советские солдаты совершили "атаку камикадзе", остановив свои танки перед узким мостом и став идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС.

В мае 1995 года на месте боя установили 59-метровую звонницу. Памятник считается главной изюминкой мемориального комплекса "Прохоровское поле".

"На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесен, - заявил Келлерхофф. - Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают, что в бою у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения".

Согласно общепринятой версии, 12 июля 1943 года под Прохоровкой сражались 1200 танков и самоходных орудий. СССР потерял 500 машин из 800, а Германия - 300 из 400. Итоги боя не устроили ни одну из противоборствующих сторон. Советские войска не смогли окружить группировку противника, а немцам не удалось захватить Прохоровку и прорвать оборону Красной армии.