В России резко упали продажи лекарств

Россияне стали экономить на медикаментах

Жители России перестали тратить много денег на медикаменты. Это произошло впервые с 2015 года. В частности, за первую половину этого года россияне приобрели 2,1 миллиарда упаковок лекарств - это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Потребители в том числе сократили траты на лекарства от простуды и противомикробные препараты, но этому есть и другая причина — сезон гриппа и ОРВИ в нынешнем году был короче обычного", - пишет "Известия".

Однако эксперты отмечают другую причину – снижение доходов населения. Так, в первом квартале 2019 года этот показатель уменьшился более чем на 2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На фоне этого быстро растет продажа дженериков. Чаще всего берутся лекарства, улучшающие обмен веществ и работу ЖКТ. Также неоригинальные препараты приобретаются для лечения заболеваний нервной и сосудистой систем. А вот препаратов для заболеваний кожи, наоборот, граждане стали покупать значительно меньше.

Ранее Минздрав России предложил расширить список сильнодействующих лекарств, запрещённых продавать без рецепта. А нарушителей наказывать по уголовной статье.