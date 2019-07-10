ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России резко упали продажи лекарств

08:49
  • среда
  • 10 июля 2019

Россияне стали экономить на медикаментах

Жители России перестали тратить много денег на медикаменты. Это произошло впервые с 2015 года. В частности, за первую половину этого года россияне приобрели 2,1 миллиарда упаковок лекарств -  это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Вызывает остановку сердца": врачи бьют тревогу из-за популярного лекарства
Москва вдвое увеличит расходы на лекарства для больных онкологией

"Потребители в том числе сократили траты на лекарства от простуды и противомикробные препараты, но этому есть и другая причина — сезон гриппа и ОРВИ в нынешнем году был короче обычного", - пишет "Известия".

Однако эксперты отмечают  другую причину – снижение доходов населения. Так, в первом квартале 2019 года этот показатель уменьшился более чем на 2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На фоне этого быстро растет продажа дженериков. Чаще всего берутся лекарства, улучшающие обмен веществ и работу ЖКТ. Также неоригинальные препараты приобретаются для лечения заболеваний нервной и сосудистой систем. А вот препаратов для заболеваний кожи, наоборот, граждане стали покупать значительно меньше.

Ранее Минздрав России предложил расширить список сильнодействующих лекарств, запрещённых продавать без рецепта. А нарушителей наказывать по уголовной статье.

Главное сегодня
Покупатель в аптеке
Покупатель в аптеке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.