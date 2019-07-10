ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ирина Шейк вернулась к Куперу после бесстыдного кутежа

09:25
  • среда
  • 10 июля 2019

Актер простил россиянку ради дочери

Брэдли Купер и Ирина Шейк снова вместе. По крайней мере, так утверждает таблоид The Sun. Изданию удалось узнать, что россиянка вернулась в дом актера в Лос-Анджелесе.
История любви Брэдли Купера и Ирины Шейк. Фото

Британская газета пишет, что Купер и Шейк хотят начать все заново и забыть старые обиды. Актер и модель якобы пошли на примирение ради дочери Леи. Малышке всего два года, и она пока не понимает, что происходит между родителями, но частое отсутствие отца сильно огорчало Лею.

Брэдли якобы простил Ирине кутежи последних месяцев, а модель в свою очередь закрыла глаза на его интрижку с Леди Гагой. Однако официально эти слухи представители звезд не комментируют.

Напомним, в конце мая стало известно, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались. Актеру приписывали роман с партнершей по фильму "Звезда родилась", а модель постоянно пропадала на вечеринках. Фото одного из кутежей Шейк появились в Сети, тогда россиянку обвинили в бесстыдстве.

Новости по теме
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.