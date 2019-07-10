Ирина Шейк вернулась к Куперу после бесстыдного кутежа

Актер простил россиянку ради дочери

Брэдли Купер и Ирина Шейк снова вместе. По крайней мере, так утверждает таблоид The Sun. Изданию удалось узнать, что россиянка вернулась в дом актера в Лос-Анджелесе.

Британская газета пишет, что Купер и Шейк хотят начать все заново и забыть старые обиды. Актер и модель якобы пошли на примирение ради дочери Леи. Малышке всего два года, и она пока не понимает, что происходит между родителями, но частое отсутствие отца сильно огорчало Лею.

Брэдли якобы простил Ирине кутежи последних месяцев, а модель в свою очередь закрыла глаза на его интрижку с Леди Гагой. Однако официально эти слухи представители звезд не комментируют.

Напомним, в конце мая стало известно, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались. Актеру приписывали роман с партнершей по фильму "Звезда родилась", а модель постоянно пропадала на вечеринках. Фото одного из кутежей Шейк появились в Сети, тогда россиянку обвинили в бесстыдстве.