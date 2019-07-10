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Звезда фильма "Люди в черном" умерла в окружении родных

09:10
  • среда
  • 10 июля 2019

Актер прожил долгую и насыщенную жизнь

Американский актер Рип Торн, на счету которого более 170 ролей в кино и сериалах, скончался на 89 году жизни. 
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Рип Торн умер в своем доме в округе Личфилд в штате Коннектикут. Как пишет The Guardian, он скончался в окружении родных людей, в том числе жены и двух дочерей. Причина смерти не называется. 

Рип Торн снялся в таких фильмах, как "Коломбо: Ставка больше, чем смерть", "Мария-Антуанетта", "Робокоп 3", "Без чувств" и так далее. В картине "Люди в черном" он исполнил роль агента Z. 

Торн был трижды женат. Его несколько раз арестовывали за езду в состоянии алкогольного опьянения. В 2010 году он вломился ночью в банк и заснул там. При себе у него было оружие. По данным полиции, актер напился и перепутал банк со своим домом.

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