В России появятся квадратные светофоры

Это повысит безопасность на дорогах

В России уже в скором будущем могут появиться скоростные перекрестки и квадратные светофоры. Об этом пишут в среду СМИ со ссылкой проект нового предварительного национального стандарта (ПНСТ).

Конструкции светофоров также предлагается дополнить новыми элементами - стрелками, сигналом "красный крест", а также секцией "идущий человек". Кроме того, согласно документу, на "зебрах" появятся датчики движения, а проезжую часть перед пешеходными переходами начнут сужать.

В столице первый скоростной перекресток может появиться до конца этого года. "В Москве они будут применяться впервые, хотя в Европе турбоперекрестки очень популярны", - рассказал газете "Известия" глава проектного технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский.

Предполагается, что нововведения помогут повысить безопасность на дорогах и уменьшить число аварийных ситуаций.

В России с 1 июля 2018 года вступила в силу новая редакция правил дорожного движения (ПДД), предусматривающая ограничения на экологический класс автомобилей.