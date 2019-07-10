Копия Собчак: рассекречена новая возлюбленная Виторгана

Они встречаются уже три месяца

46-летнего актера Максима Виторгана, который недавно расстался с журналисткой Ксенией Собчак, заметили вместе с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.

Виторгана и Нинидзе заметили на спектакле "Земля Нод", который проходил на ВДНХ в рамках фестиваля "Вдохновение". По данным Telegram-канала "Только никому", актеры держались за руки. На опубликованной фотографии видно, что Максим и Нино сидели рядом друг с другом. По слухам, они встречаются уже три месяца.

Примечательно, что между Нино Нинидзе и бывшей возлюбленной Виторгана угадывается внешнее сходство: голубые глаза, светлые волосы, худощавое телосложение. Неужели актер нашел копию Собчак?

Нино Нинидзе - дочь российско-грузинской актрисы Ии Нинидзе. Девушка несколько лет встречалась с актером Кириллом Плетневым. В 2015 году у них родился сын Александр. Актеры поженились в мае прошлого года, но уже через год внезапно объявили о разводе. По словам девушки, ее ожидания не совпали с реальностью.

Напомним, что Максим Виторган был женат три раза. С Ксенией Собчак они прожили в браке шесть лет. В 2016 году у них родился сын Платон. По слухам, телеведущая встречается с режиссером Константином Богомоловым.

Видео: драка Виторгана и Богомолова