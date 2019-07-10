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Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией

11:34
  • среда
  • 10 июля 2019

Последствия обострившихся с Москвой отношений на себе ощутили обычные граждане

Москва готова восстанавливать отношения с Тбилиси, если того захочет Грузия и её народ. Об этом на заседании Совета Федерации в среду заявил глава комитета по международным делам Константин Косачев. Нагнетание антироссийской истерии выгодно третьим лицам, подчеркнули в верхней палате. А вот возможные санкции ударят в первую очередь по простым гражданам. Против ограничений накануне выступил Владимир Путин. Но точка в вопросе ещё не поставлена.

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Единственно правильное решение. Именно так в грузинском правительстве оценили заявление Владимира Путина. Выступая накануне перед журналистами, российский лидер не поддержал идею введения санкций "из уважения к грузинскому народу". Ограничительные меры могли бы стать жестким ответом на хамские высказывания в адрес России и президента лично. Но предпринимать что-либо, усложняя и так непростые отношения между нашими странами, не стоит, подчеркнул глава государства. Услышав это, в грузинском кабмине буквально выдохнули, передает "ТВ Центр".

"Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно", - заявил премьер Грузии Мамука Бахтадзе.

Окончательное решение, по сути, еще не принято. Накануне депутаты Госдумы обратились к правительству с просьбой изучить возможность введения специальных экономических мер против Тбилиси. Из вариантов: запрет на ввоз вина, минеральной воды, запрет на перевод денег из России. С учётом прекращения авиаперевозок - серьёзный удар по экономике. При этом некоторые грузинские коллеги уверены: крайних мер можно и нужно избежать. Депутаты оппозиционной фракции "Альянс патриотов" намерены в ближайшие дни посетить Москву.

Вопрос в том, готово ли искать выход высшее руководство страны. Саломе Зурабишвили, которая еще недавно сама называла Россию врагом и оккупантом, сегодня во всем винит радикалов. Накануне президент выступила с обращением, в котором попросила Москву игнорировать провокации. Тем не менее, извинений с грузинской стороны как не было, так и нет.

Первыми последствия обострившихся с Москвой отношений на себе ощутили обычные граждане. Те, кто так или иначе занят в туристической сфере. После прекращения авиасообщения россияне отменили более 80% гостиничных броней на побережье. Ущерб для экономики страны оценивается как минимум в 700 миллионов долларов. Этот горячий сезон, вероятно, уже сорван. Единственное, где градус не спадает, так это у стен парламента. Митингующие по-прежнему требуют отставки главы МВД. И поднимают антироссийские плакаты, решая по сути одни внутренние проблемы и тут же создавая другие.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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