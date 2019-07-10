Журналисты телеканала NewsOne жалуются на угрозы

На Украине нарушается свобода слова

Члены международного редакционного совета телеканала NewsOne, который собирался транслировать телемост с Россией, решительно осудили акты давления на украинские СМИ. В редакцию продолжают поступать угрозы, а у здания дежурят радикалы. О том, что в стране свободы слова уже давно не существует, ни для кого не секрет. Исправлять ситуацию никто не собирается. Депутаты Рады продолжают бороться друг с другом, а некоторые политики - даже с простыми гражданами.

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело в отношении телеканала NewsOne, который собирался транслировать телемост с Россией. Официальная формулировка - финансирование терроризма. Но и с улиц в адрес СМИ продолжают поступать угрозы. О том, что в стране свободы слова уже давно не существует ни для кого не секрет. Исправлять ситуацию никто не собирается. Депутаты Рады продолжают бороться друг с другом, а некоторые политики - даже с простыми гражданами, передает "ТВ Центр".

Чтобы попасть в Верховную Раду, политики, кажется, готовы на все. Михаил Саакашвили, известный своим взрывным темпераментом, решил отстаивать позицию не словами, а кулаками. Устроил потасовку в здании Одесского суда. И как сообщили местные журналисты, сломал руку пенсионерке, которая отстаивала позицию действующего мэра перед бывшим губернатором. На кадрах зафиксированы последствия. Женщину уже в гипсе выводят из суда.

Решать свои проблемы при помощи грубой силы и угроз для украинских политиков давно стало нормой. А новоизбранный президент словно предпочитает не замечать, что вообще происходит в стране. Журналисты телеканала NewsOne пожаловались, что им продолжают поступать угрозы - некоторые представители националистических группировок все еще дежурят под окнами редакции. Такие способы давления решительно осудили члены международного редакционного совета телеканала.

Про такие базовые понятия, как свобода слова, на Украине словно не слышали. Однако упорно пытаются обнаружить у себя в стране мифические европейские ценности. Министр иностранных дел Павел Климкин, который сейчас находится в вынужденном политическом отпуске, продолжает раздавать советы действующему президенту:

"К сожалению, Путина на эмоцию не возьмёшь. Он на неё не ведётся. Он понимает только силу и конкретные согласованные действия. Чтобы системно противостоять России, нужны три вещи: чёткая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнёров".

Сам Зеленский слушать никого не собирается. И играет какую-то собственную партию. Очередную его инициативу обсуждать, похоже, будут ещё долго. "Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа, в день независимости Украины, у нас проходит военный парад - такой помпезный и уж точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным", - сказал президент Украины.

Пока на заявление Зеленского отреагировал только его главный политический оппонент. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что парад - обязательная часть дня независимости, потому что народ должен иметь возможность отдать дань уважения своей армии. Но пока вся политическая суета в стране напоминает шуршание конфетных фантиков - они меняются, а начинка - старая.

Александра Сергомасова, Алина Голубева, "ТВ Центр".