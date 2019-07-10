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В российских варениках нашли кишечную палочку

10:14
  • среда
  • 10 июля 2019

Проверку прошла одна марка вареников из семи

Специалисты "Росконтроля" проверили вареники с картофелем и грибами семи брендов: "У Палыча", "Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская коллекция", "От Ильиной", Globus и "Морозко". 
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Как сообщается на сайте организации, только продукция Globus отвечает всем требованиям безопасности. "Сибирская коллекция" попала в перечень товаров с замечаниями, а остальные блюда - в черный список. 

В варениках "Сибирская коллекция", "Братцы вареники", "Цезарь" и "Морозко" обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой превышен у продукции марок "Братцы вареники", "У Палыча", "От Ильиной", "Цезарь" и "Морозко". Кроме того, в "Цезаре" и "Морозко" нашли повышенное содержание дрожжей и консервант сорбат калия (Е202). 

"Такое количество нарушений обязательных требований безопасности говорит о несоблюдении санитарных норм на предприятии и недостаточном контроле. В образце вареников ТМ "Сибирская коллекция" были выявлены БГКП в 0,1 грамма - данный показатель нормируется только стандартом на данный вид продукции, а не техническим регламентом. Поэтому товар не попал в черный список", - рассказала специалист "Росконтроля" Елена Менячихина.

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