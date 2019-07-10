В российских варениках нашли кишечную палочку

Проверку прошла одна марка вареников из семи

Специалисты "Росконтроля" проверили вареники с картофелем и грибами семи брендов: "У Палыча", "Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская коллекция", "От Ильиной", Globus и "Морозко".

Как сообщается на сайте организации, только продукция Globus отвечает всем требованиям безопасности. "Сибирская коллекция" попала в перечень товаров с замечаниями, а остальные блюда - в черный список.

В варениках "Сибирская коллекция", "Братцы вареники", "Цезарь" и "Морозко" обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Показатель общей обсемененности мезофильной микрофлорой превышен у продукции марок "Братцы вареники", "У Палыча", "От Ильиной", "Цезарь" и "Морозко". Кроме того, в "Цезаре" и "Морозко" нашли повышенное содержание дрожжей и консервант сорбат калия (Е202).

"Такое количество нарушений обязательных требований безопасности говорит о несоблюдении санитарных норм на предприятии и недостаточном контроле. В образце вареников ТМ "Сибирская коллекция" были выявлены БГКП в 0,1 грамма - данный показатель нормируется только стандартом на данный вид продукции, а не техническим регламентом. Поэтому товар не попал в черный список", - рассказала специалист "Росконтроля" Елена Менячихина.