Арестованы миллиардные счета экс-министра Абызова

Решение принял Басманный суд столицы

Басманный суд Москвы арестовал счета экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Речь идет о более чем восьми с половиной миллиардах рублей. При этом не уточняется, в каких именно банках были открыты эти счета, передает "Газета.Ru".

Абызов, напомним, обвиняется в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, которые, по данным следствия, он в связке с сообщниками похитил у крупных сибирских компаний-поставщиков энергии. Все эти средства в полном объеме были выведены за рубеж.

Абызову и еще пятерым фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Участие в преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере". Своей вины бывший министр не признает, защита уже заявила, что будет обжаловать решение суда об аресте имущества.