ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арестованы миллиардные счета экс-министра Абызова

11:50
  • среда
  • 10 июля 2019

Решение принял Басманный суд столицы

Басманный суд Москвы арестовал счета экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Речь идет о более чем восьми с половиной миллиардах рублей. При этом не уточняется, в каких именно банках были открыты эти счета, передает "Газета.Ru".

"Театр абсурда": экс-министра Абызова оставили в СИЗО
У экс-министра Абызова нашли наркотики

Абызов, напомним, обвиняется в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, которые, по данным следствия, он в связке с сообщниками похитил у крупных сибирских компаний-поставщиков энергии. Все эти средства в полном объеме были выведены за рубеж.

Абызову и еще пятерым фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Участие в преступном сообществе" и "Мошенничество в особо крупном размере". Своей вины бывший министр не признает, защита уже заявила, что будет обжаловать решение суда об аресте имущества.

Главное сегодня
Михаил Абызов
Михаил Абызов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.