После наводнения в Иркутской области госпитализировали 486 человек

В зоне подтопления работают военные врачи, они проводят массовую вакцинацию

В Иркутской области число госпитализированных после наводнения возросло до 486. В Тулун прибыла дополнительная колонна военной спецтехники для ликвидации последствий стихии, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты восстанавливают дороги и укрепляют береговой защитный вал на реке Ия. Пока почти 100 квартир остаются без света, двести домов подтоплены. Все аварийно-восстановительные работы планируют завершить к 19 июля.

Сотрудники МЧС оказывают помощь не только людям, но и спасают домашних животных, пострадавших от большой воды. Сейчас все жители Тулуна обеспечены питьевой водой со станции комплексной очистки.