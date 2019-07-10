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После наводнения в Иркутской области госпитализировали 486 человек

12:16
  • среда
  • 10 июля 2019

В зоне подтопления работают военные врачи, они проводят массовую вакцинацию

В Иркутской области число госпитализированных после наводнения возросло до 486. В Тулун прибыла дополнительная колонна военной спецтехники для ликвидации последствий стихии, сообщает "ТВ Центр".

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Специалисты восстанавливают дороги и укрепляют береговой защитный вал на реке Ия. Пока почти 100 квартир остаются без света, двести домов подтоплены. Все аварийно-восстановительные работы планируют завершить к 19 июля.

Сотрудники МЧС оказывают помощь не только людям, но и спасают домашних животных, пострадавших от большой воды. Сейчас все жители Тулуна обеспечены питьевой водой со станции комплексной очистки.

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