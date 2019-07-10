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25 лет у власти: что пережила Белоруссия при Лукашенко

12:16
  • среда
  • 10 июля 2019

Сегодня Александр Лукашенко своей основной задачей ставит сохранение независимости республики и поддержание стабильной экономики

Большой политический юбилей президента Белоруссии. Александр Лукашенко - четверть века у власти. Ровно 25 лет назад - в 1994 году - бессменный лидер союзного государства одержал победу в президентской кампании. Тогда за него проголосовали более 80 процентов избирателей, напоминает "ТВ Центр".

С неизменно высоким рейтингом Лукашенко выигрывал и последующие выборы. И сегодня он дольше всех европейских и постсоветских политиков занимает высший государственный пост. За 25 лет страна прошла через разные этапы - от кризиса и масштабных акций оппозиций до укрепления экономики и роста благосостояния граждан.

Долгое время в ЕС его называли "последним диктатором Европы" и пытались оказывать жесткое давление на Белоруссию, но Минску удалось достойно справиться с вызовами и в итоге покончить с международной изоляцией. Именно это называют главным достижением президента за годы у власти.

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