ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юбилейный сезон: гостей ВДНХ ждет масштабная программа

12:18
  • среда
  • 10 июля 2019

В конце июля здесь появятся работы Пабло Пикассо

Лекции, спектакли, концерты и мастер-классы. На ВДНХ - юбилейный сезон. 1 августа выставке исполняется 80 лет. Москвичей и гостей города ждёт масштабная праздничная программа. Уже работают десятки уникальных экспозиций на самые разные темы - от славянской письменности до космических ракет.

Гостей ВДНХ ждёт "Вдохновение"
Собянин открыл центр славянской письменности на ВДНХ

"В начале было слово" - прочитать  эти знаменитые строки из Нового Завета в одной из древнейших Библий можно на ВДНХ в Центре славянской письменности. Если не знаете старославянский, не страшно. Подскажет интерактивный гид. Такой  есть у каждого экспоната, передает "ТВ Центр".

Посетителей здесь знакомят с истоками борьбы с тотальной безграмотностью на Руси. О развитии языка от момента, когда древними монахами книги переписывались вручную, до кокетливых дневников светских дам середины XIX века. А, к примеру, средневековые берестяные дощечки - прототип современного месенджера. Мода обмениваться короткими сообщениями зародилась далеко не с появлением смартфона, а с тех пор, как человек научился писать.

По словам кураторов, идея центра "Слово" - передать через простые чувства людей как живёт наш язык. Это даёт понимание кто мы есть на самом деле и чего добились. И о таких достижениях русского человека рассказывает ещё одна экспозиция – достижения советско-российской космонавтики.

Павильон номер 32 – "Космос". Самый большой, и, пожалуй, самый впечатляющий объект на ВДНХ. Создатели этой экспозиции попытались максимально детально погрузить посетителей в отечественную космонавтику: от вывода на орбиту первого искусственного спутника до условий жизни космонавтов в орбитальной станции "Мир". Здесь представлена уникальная инженерная копия 4 из 6 её модулей, в которых может побывать каждый желающий.

Здесь можно всё потрогать, увидеть в натуральную величину, понять, как это работает, каково быть космонавтом. Об уникальных экспонатах и передовых технологиях тут рассказывают простым языком.

На ВДНХ приходят за знаниями, за вдохновением или просто на прогулку. К 80-летию подготовлены практически все самые значимые и любимые места отдыха москвичей.

ВДНХ в честь юбилея будет радовать посетителей интересными событиями весь год. Ближайшее – выставка керамики Пабло Пикассо и редких картин русских живописцев в павильоне "Рабочий и колхозница". А ещё фестивали, образовательные проекты и концерты духовых оркестров.

Илья Данильцев, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ
Велосипедисты
Велосипедисты
Фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ
Фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ
Выступление оркестра на ВДНХ
Выступление оркестра на ВДНХ
Зрители
Зрители
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.