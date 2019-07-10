Юбилейный сезон: гостей ВДНХ ждет масштабная программа

В конце июля здесь появятся работы Пабло Пикассо

Лекции, спектакли, концерты и мастер-классы. На ВДНХ - юбилейный сезон. 1 августа выставке исполняется 80 лет. Москвичей и гостей города ждёт масштабная праздничная программа. Уже работают десятки уникальных экспозиций на самые разные темы - от славянской письменности до космических ракет.

"В начале было слово" - прочитать эти знаменитые строки из Нового Завета в одной из древнейших Библий можно на ВДНХ в Центре славянской письменности. Если не знаете старославянский, не страшно. Подскажет интерактивный гид. Такой есть у каждого экспоната, передает "ТВ Центр".

Посетителей здесь знакомят с истоками борьбы с тотальной безграмотностью на Руси. О развитии языка от момента, когда древними монахами книги переписывались вручную, до кокетливых дневников светских дам середины XIX века. А, к примеру, средневековые берестяные дощечки - прототип современного месенджера. Мода обмениваться короткими сообщениями зародилась далеко не с появлением смартфона, а с тех пор, как человек научился писать.

По словам кураторов, идея центра "Слово" - передать через простые чувства людей как живёт наш язык. Это даёт понимание кто мы есть на самом деле и чего добились. И о таких достижениях русского человека рассказывает ещё одна экспозиция – достижения советско-российской космонавтики.

Павильон номер 32 – "Космос". Самый большой, и, пожалуй, самый впечатляющий объект на ВДНХ. Создатели этой экспозиции попытались максимально детально погрузить посетителей в отечественную космонавтику: от вывода на орбиту первого искусственного спутника до условий жизни космонавтов в орбитальной станции "Мир". Здесь представлена уникальная инженерная копия 4 из 6 её модулей, в которых может побывать каждый желающий.

Здесь можно всё потрогать, увидеть в натуральную величину, понять, как это работает, каково быть космонавтом. Об уникальных экспонатах и передовых технологиях тут рассказывают простым языком.

На ВДНХ приходят за знаниями, за вдохновением или просто на прогулку. К 80-летию подготовлены практически все самые значимые и любимые места отдыха москвичей.

ВДНХ в честь юбилея будет радовать посетителей интересными событиями весь год. Ближайшее – выставка керамики Пабло Пикассо и редких картин русских живописцев в павильоне "Рабочий и колхозница". А ещё фестивали, образовательные проекты и концерты духовых оркестров.

Илья Данильцев, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".