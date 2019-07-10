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Украина лишила "Евровидения" выступавших в России детей

10:45
  • среда
  • 10 июля 2019

Это произошло после скандала с MARUV

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила участвовать в детском конкурсе "Евровидение" юным музыкантам, которые выступали в России. 

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Как сообщает телеканал Newsone со ссылкой на НОТУ, телерадиокомпания изменила правила отборочного тура на детское "Евровидение". Теперь Украину не смогут представлять дети, которые с января 2014 года выступали в России или на "оккупированной территории", то есть в Крыму.

Такое решение НОТУ приняла из-за скандала с украинской певицей MARUV, которая отказалась ехать на "Евровидение" после того, как телерадиокомпания потребовала от нее ответить на вопросы о гастролях в России. К тому же артистке предложили подписать контракт, запрещающий ей выступать в России и общаться с российскими журналистами. При этом все затраты на подготовку к "Евровидению" возложили на плечи певицы. MARUV назвала это давлением с целью не пустить ее на песенный конкурс. 

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