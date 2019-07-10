"Парень-то огонь": видео с эротическим танцем Газманова произвело фурор

Главному "есаулу" России рано на покой

67-летний певец Олег Газманов исполнил шутливый эротический танец на автомойке в Италии.

Марина Муравьева, супруга народного артиста России, опубликовала в Instagram видео, на котором загорелый Газманов снимает футболку и делает движения, которые обычно исполняют стриптизеры. При этом он характерным жестом руки просит у жены деньги за выступление. Видео было сделано из салона автомобиля, где звучала мелодичная музыка.

"Заехала помыть машину, а здесь такой симпатичный мойщик! Забрать с собой? Помыла машину весело! <...> Зато какого парня нашла за 10 евро. Ух!" - написала 50-летняя Муравьева, назвав Газманова вечным романтиком.

Судя по видео, певец находится в отличной физической форме, несмотря на солидный возраст. У него нет лишнего веса, а своей энергичностью он может дать фору молодым. Танец Газманова высоко оценили интернет-пользователи.

- Забрать. Наше богатство российское

- Парень-то действительно огонь!

- Какие же вы потрясающие! Обожаю!

- Как романтично

- Стриптиз от собственного мужа - это прикольно

- Весело и дружно жить - это круто

Напомним, что Газманов и Муравьева живут вместе с 1997 года. Поженились они в 2003 году, когда у них родилась дочка Марианна. У певца также есть сын Родион от первого брака. К тому же он усыновил сына Муравьевой, которого та родила от племянника Сергея Мавроди.

Видео: Олег Газманов в программе "Мой герой"