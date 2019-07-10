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Питт нашел утешение в Энистон после истерик Джоли

12:32
  • среда
  • 10 июля 2019

Его замучили скандалы в семье

Актер Брэд Питт потянулся к бывшей жене Дженнифер Энистон после его развода с Анджелиной Джоли.  
Мстительная Джоли объявила войну вернувшемуся к Энистон Питту

Как пишут иностранные СМИ со ссылкой на свои источники, после краха супружеской жизни Питт обратился за помощью к Энистон. Он признался ей, что ему тяжело справиться со стрессом после истерик Джоли, которая огульно обвиняла мужа в пьянстве и рукоприкладстве.

Поговаривают, что во время утешительных бесед с экс-возлюбленной Брэд в очередной раз извинился за свои обидные слова, произнесенные после развода. Тогда он заявил, что жизнь с Дженнифер наводила на него страшную скуку. 

По некоторым данным, бывшие супруги сильно сблизились за последнее время. Поклонники звезд отчаянно надеются на их воссоединение. 

Напомним, Питт и Энистон были женаты с 2000 по 2005 годы. В 2006 году Питт и Джоли объявили о своем романе. В 2014 году они поженились, а через два года актриса подала на развод. Сейчас Брэд и Анджелина официально разведены, однако судебный процесс по поводу имущества и детей еще не до конца завершен. По слухам, Джоли возмущена тем, что ее экс-муж снова сблизился со звездой сериала "Друзья". 

Видео: громкие разводы звезд 

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