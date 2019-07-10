Собянин рассказал о мерах поддержки развития периферийных районов

Столица направила энергию и ресурсы застройщиков за пределы ТТК

Москва стимулирует равномерное развитие всех городских территорий. О льготах за создание точек роста за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) мэр столицы рассказал на своем персональном сайте.

"Уже много лет в Москве действует порядок, что в первый год строительства/реконструкции здания застройщик уплачивает в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Размер дополнительного платежа зависит от плотности застройки и составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости", - отметил мэр.

По его словам, принятое на этой неделе было принято решение об отмене этого дополнительного платежа в случае строительства (реконструкции) зданий коммерческого назначения за пределами ТТК.

По оценке новая льгота снизит себестоимость строительства (реконструкции) зданий коммерческого назначения на 8-10 процентов. "Скидка", на первый взгляд, небольшая, но она радикально улучшит экономику многих проектов, которые в прежних условиях были просто-напросто нерентабельными", - рассказал градоначальник.

Кроме того, это приведет к уменьшению маятниковой миграции, что в свою очередь положительно скажется на транспортной ситуации и экологии.